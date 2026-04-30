Ağrı'da 1 ton 190 kilogramlık kurbanlık boğa 500 bin liraya satıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki "Bahri" isimli simental cinsi kurbanlık boğa, 500 bin liraya alıcı buldu.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki "Bahri" isimli simental cinsi kurbanlık boğa, 500 bin liraya alıcı buldu.
İlçede hayvancılık yapan Harun Karabaş, "Bahri" ismini verdiği ve özenle yetiştirdiği boğasını bir süre önce satışa çıkardı.
Kantarda 1 ton 190 kilogram gelen simental cinsi kurbanlık boğa, yapılan sıkı pazarlıkların ardından 500 bin liraya alıcı buldu.
Besici Karabaş, boğayı çok iyi beslediklerini söyledi.
İlçenin en ağır hayvanlarından birini sattıklarını belirten Karabaş, "Bu hayvana ve diğerlerine çok emek verdik. Alıcısına hayırlı olsun." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.