Ağrı'da akrabalarını silahla öldüren baba ve oğlu gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalarını silahla vurarak öldürdükleri ileri sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.



Güngören köyüne bağlı Yakacık mezrasında, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen baba H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Silahla vurulan ve ağır yaralanan E.A, sağlık ekiplerince Doğubayazıt İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.



Olay yerinden kaçan şüpheli baba ve oğlu, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

