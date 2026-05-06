        Ağrı Haberleri Ağrı'da akrabalarını silahla öldüren baba ve oğlu gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Ağrı'da akrabalarını silahla öldüren baba ve oğlu gözaltına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalarını silahla vurarak öldürdükleri ileri sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Güngören köyüne bağlı Yakacık mezrasında, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen baba H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Silahla vurulan ve ağır yaralanan E.A, sağlık ekiplerince Doğubayazıt İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

        Olay yerinden kaçan şüpheli baba ve oğlu, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

