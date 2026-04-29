Ağrı'da ambulans uçak bağırsak rahatsızlığı olan bebek için havalandı

Ağrı'da bağırsak rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bebek, ambulans uçakla Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Patnos Devlet Hastanesi'nde 27 Nisan Pazartesi günü 1 kilo 600 gram olarak 31 haftalık bir kız bebek dünyaya geldi.



Yapılan muayenede bağırsak rahatsızlığı teşhisi konulan bebek, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yenidoğan yoğun bakımı servisinde tedavi altına alındı.



Bebeğin ileri merkez çocuk cerrahi ihtiyacı nedeniyle de Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.



Bunun üzerine ambulansla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce ambulans uçağa alınarak Elazığ'a nakledildi.

