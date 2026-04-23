        Ağrı Haberleri Ağrı'da dağlarda kış, ovada baharın güzellikleri yaşanıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da bahar aylarında yüksek rakımlı bölgeler kar örtüsüyle kaplanırken, büyükbaş hayvanların çıktığı ovada baharın güzellikleri yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan köyler, baharda kışı yaşıyor.

        Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ve evlerin beyaz örtüyle kaplandığı köylerde yaşam zorlu geçiyor. Dağların karla kaplı olduğu kentte, ovada ise baharın güzellikleri yaşanıyor.

        Besiciler, karların erimeye başlamasıyla kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanları araziye çıkararak otlatmaya başladı.

        Bir yanında bahar diğer yanında kış şartlarının hüküm sürdüğü kentteki manzara güzel görüntüler oluşturuyor.

        - "Baharı bekliyoruz"

        Besici Halis Bayram, AA muhabirine, son zamanların en zor kışlarından birini yaşadıklarını söyledi.

        Yüksek rakımlı bölgelerde karın geç eridiğini belirten Bayram, "Kışımız daha bitmedi, kar altındayız. Karla mücadele ediyoruz. Her sene bu zamanlar kar erimişti. Dağlarda yaklaşık 2 metre, köylerde ise bir metreyi bulan kar kalınlığı var. Baharı bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Benzer Haberler

        Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Ağrı'daki depremde köylerde bazı yapılarda hasar meydana geldi
        Ağrı'daki depremde köylerde bazı yapılarda hasar meydana geldi
        Ağrı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
        Ağrı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
        Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        Eleşkirt'te çocuklar ilk bayramlarını aileleriyle okulda kutladılar
        Eleşkirt'te çocuklar ilk bayramlarını aileleriyle okulda kutladılar
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapıldı
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapıldı