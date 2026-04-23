Ağrı'da dağlarda kış, ovada baharın güzellikleri yaşanıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da bahar aylarında yüksek rakımlı bölgeler kar örtüsüyle kaplanırken, büyükbaş hayvanların çıktığı ovada baharın güzellikleri yaşanıyor.



Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan köyler, baharda kışı yaşıyor.



Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ve evlerin beyaz örtüyle kaplandığı köylerde yaşam zorlu geçiyor. Dağların karla kaplı olduğu kentte, ovada ise baharın güzellikleri yaşanıyor.



Besiciler, karların erimeye başlamasıyla kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanları araziye çıkararak otlatmaya başladı.



Bir yanında bahar diğer yanında kış şartlarının hüküm sürdüğü kentteki manzara güzel görüntüler oluşturuyor.



- "Baharı bekliyoruz"



Besici Halis Bayram, AA muhabirine, son zamanların en zor kışlarından birini yaşadıklarını söyledi.



Yüksek rakımlı bölgelerde karın geç eridiğini belirten Bayram, "Kışımız daha bitmedi, kar altındayız. Karla mücadele ediyoruz. Her sene bu zamanlar kar erimişti. Dağlarda yaklaşık 2 metre, köylerde ise bir metreyi bulan kar kalınlığı var. Baharı bekliyoruz." diye konuştu.



