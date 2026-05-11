        Ağrı'da doğa tutkunları Balık Gölü'nün buzları arasında kano yaptı

        Ağrı'da doğa tutkunları, buzları çözülen Balık Gölü'nde kano ile gezintiye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Taşlıçay ilçesinin kuzeyinde yer alan ülkenin en yüksek göllerinden Balık Gölü'nün kış boyunca buzla kaplı olan yüzeyi baharda erimeye başladı.

        İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 6 kişilik ekip, Balık Gölü'nde etkinlik yaptı.

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinden de katılımın olduğu etkinlikte, doğa tutkunları buzları çözülen gölde gezintiye çıktı.

        Karlı dağ manzaralı gölde buz kütlelerinin arasında 2 kanoyla kürek çeken doğa tutkunları keyifli vakit geçirdi.

        Kulüp Başkanı Ümit Sönmez, gölde manzaranın çok iyi olduğunu ve bu tür doğal güzelliklerin daha çok bilinmesi gerektiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

