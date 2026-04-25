Ağrı'da duvara çarpan belediye otobüsündeki yolcular cam kırılarak tahliye edildi

Ağrı'da, alt geçitte duvara çarpan belediye otobüsünün yolcuları, aracın camları kırılarak tahliye edildi. Ağrı Belediyesine ait 04 BA 169 plakalı otobüs, Dörtyol Kavşağı'nda bulunan alt geçitte duvara çarptı. Otobüste bulunan yolcular, vatandaşların yardımıyla camlar kırılarak dışarı çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada, alt geçitte ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

