        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Ağrı'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Ağrı'da, 163 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Giriş: 07.05.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Kent merkezindeki Ulu Cami önünde düzenlenen uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü İhsan İlhan, yaptığı konuşmada, hac yolculuğunun arınma, durulma ve Allah'ın rızasını kazanmanın adı olduğunu söyledi.

        Müslüman'ın derdinin her zaman Allah rızası olduğunu belirten İlhan, "Hac, ismimizin önüne hacı adayı ve hacı ismi konulsun diye yapılan bir ibadet değildir. Bu ibadet, bütün ibadetleri, İslam'ın bize ibadet diye tanımladığı kalbi ve bedeni, maddi ve manevi olan bütün ibadetleri en güzel şekilde yaşamak ve ebedi hayatımızı kazanmaktır. Müslüman'ın davası, cenneti kazanmak ve cehennemden kurtulmaktır." diye konuştu.

        İlhan, hacı adaylarının kutsal topraklarda manevi anlamda zamanlarını dolu dolu geçirmeleri noktasında tavsiyelerde bulunarak, şöyle konuştu:

        "Hac, dünya Müslümanlarının toplandığı, renkleri, ırkları, dilleri farklı ama Kabe etrafında aynı gayeyle, Arafat'ta aynı manayla bir araya gelen Müslümanların topluluğudur. Onun için hac, ümmet bilinci, vahdet, Müslümanların birliği ve dirliği, maddi ve manevi güç, kuvvet birliği demektir."

        Duanın ardından 157 hacı adayı ve 6 görevli olmak üzere 163 kişilik kafile aileleriyle vedalaştı.

        Hac kafilesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

