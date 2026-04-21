Ağrı'da, İran'dan gelen tırda 1 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tırda arama yaptı.



Aracın çekici ve dorsesinde yapılan aramada, 1 kilo 220 gram skunk ele geçiren ekipler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin lira ile 1300 dolara el koydu.



Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

