Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ağrı'da İran'dan gelen tırda 1 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'da, İran'dan gelen tırda 1 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 12:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tırda arama yaptı.

        Aracın çekici ve dorsesinde yapılan aramada, 1 kilo 220 gram skunk ele geçiren ekipler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin lira ile 1300 dolara el koydu.

        Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Zeren'in öldüğü asansör kazasında tahliye kararı
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Benzer Haberler

        Başkan Taşkın'dan dev hamle: Yılların çöp sorunu tarih oluyor
        Başkan Taşkın'dan dev hamle: Yılların çöp sorunu tarih oluyor
        Patnos'ta tarihi dönüşüm:İlçe yeniden şekilleniyor
        Patnos'ta tarihi dönüşüm:İlçe yeniden şekilleniyor
        Ağrı'da kar suyu dereleri coşturdu
        Ağrı'da kar suyu dereleri coşturdu
        Şehit infaz koruma memuru Yiğit, Ağrı'da mezarı başında anıldı
        Şehit infaz koruma memuru Yiğit, Ağrı'da mezarı başında anıldı
        Ağrı'da okullarda eğitim, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için okunan...
        Ağrı'da okullarda eğitim, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için okunan...
        Ağrı'da köy çocukları geleneksel oyunlarla büyüyor
        Ağrı'da köy çocukları geleneksel oyunlarla büyüyor