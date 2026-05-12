Ağrı'da kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

Ağrı'da kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kalp yetmezliği tanısı bulunan 6 yaşındaki Yusuf L'nin ileri yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Sağlık ekiplerince Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen çocuk, ambulans uçağa alınarak Ankara'ya nakledildi. Açıklamada, desteklerinden dolayı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Yoğun Bakım ekiplerine teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.