Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da karların erimesiyle hayvanlar meralara çıkarıldı

        Ağrı'da karların erimesiyle hayvanlar meralara çıkarıldı

        Ağrı'da zorlu bir kışı geride bırakan çiftçiler, karların erimesiyle hayvanlarını arazilere çıkarmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 10:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da karların erimesiyle hayvanlar meralara çıkarıldı

        Ağrı'da zorlu bir kışı geride bırakan çiftçiler, karların erimesiyle hayvanlarını arazilere çıkarmaya başladı.

        Son yılların en zorlu kışını geçiren ve hayvanlarını ahırlarda aylarca besleyen çiftçiler, ovada karların erimesiyle rahat nefes aldı.

        Çiftçiler arazilerin yeşermeye başladığı kentte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını araziye çıkardı.

        Kuzu ve koyun sesleriyle şenlenen arazilerde güzel görüntüler oluştu.

        Çiftçilerden Adem Çakmak, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene kışın her yerde zorlu geçtiğini söyledi.

        Hayvanları yaylaya götüreceklerini belirten Çakmak, "Iğdır'dan geliyoruz, Tendürek Dağı'ndaki yaylaya gidiyoruz. Hava şartları iyi değil, geçen sene daha erken yaylaya çıkmıştık. Dağlarda kar var. İnşallah yayla sezonu güzel geçer." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        "En büyük korkumu yaşadım"
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da heyelan evlerin çevresinde yarıklar oluşturdu
        Ağrı'da heyelan evlerin çevresinde yarıklar oluşturdu
        Diyadin'de öğrencilerden renkli pizza etkinliği
        Diyadin'de öğrencilerden renkli pizza etkinliği
        Ağrı'da yeni emniyet binasında çalışmalar hızlandırılıyor
        Ağrı'da yeni emniyet binasında çalışmalar hızlandırılıyor
        Ağrı'daki Balık Gölü baharda da erimeyen buzlarıyla "Antarktika"yı andırıyo...
        Ağrı'daki Balık Gölü baharda da erimeyen buzlarıyla "Antarktika"yı andırıyo...
        Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor
        Ağrı'da kadınlar bahar otlarını topluyor
        Ağrı'daki yurdun öğrencilerin sıktığı biber gazı kaynaklı koku nedeniyle ta...
        Ağrı'daki yurdun öğrencilerin sıktığı biber gazı kaynaklı koku nedeniyle ta...