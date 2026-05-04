Ağrı'da karların erimesiyle hayvanlar meralara çıkarıldı
Ağrı'da zorlu bir kışı geride bırakan çiftçiler, karların erimesiyle hayvanlarını arazilere çıkarmaya başladı.
Son yılların en zorlu kışını geçiren ve hayvanlarını ahırlarda aylarca besleyen çiftçiler, ovada karların erimesiyle rahat nefes aldı.
Çiftçiler arazilerin yeşermeye başladığı kentte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını araziye çıkardı.
Kuzu ve koyun sesleriyle şenlenen arazilerde güzel görüntüler oluştu.
Çiftçilerden Adem Çakmak, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene kışın her yerde zorlu geçtiğini söyledi.
Hayvanları yaylaya götüreceklerini belirten Çakmak, "Iğdır'dan geliyoruz, Tendürek Dağı'ndaki yaylaya gidiyoruz. Hava şartları iyi değil, geçen sene daha erken yaylaya çıkmıştık. Dağlarda kar var. İnşallah yayla sezonu güzel geçer." dedi.
