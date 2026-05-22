        Ağrı'da küçükbaş hayvan sürülerinin karlı dağlarda beslenme yolculuğu

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yüksek rakımlı mezralarda bulunan küçükbaş hayvan sürüleri, baharın son günlerinde karla kaplı dağları aşarak otlaklara ulaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Taşlıçay ilçesinin kuzeyinde yüksek rakımlı köylerde yaşayan ve kışı Iğdır'da geçiren besiciler, baharın gelişiyle küçükbaş hayvan sürülerini bölgeye getirmeye başladı.

        Küçükbaş hayvan sürüleri bir yanında metrelerce karın olduğu, diğer yanında da doğanın canlandığı dağlarda çobanların gözetiminde beslenme yolculuğuna çıkıyor.

        Yeşille beyazın iç içe olduğu zorlu coğrafyada, karlı dağları aşarak arazide otlayan hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

        Bölgede çobanlık yapan İbrahim Artan, AA muhabirine, kentte son zamanların en zor kışının yaşandığını söyledi.

        Kışı şehirde geçirip ilkbaharda köylerine döndüklerini belirten Artan, şöyle konuştu:

        "Normalde bu köylerde yaşıyoruz ama zorlu iklim şartları nedeniyle kışı Iğdır'da geçiriyoruz. Dağlardaki karlar erimemiş, sanki kışın ortasındayız. Normalde ilkbaharın son günleri ama kışı yaşıyoruz, şu anda da kar yağıyor. Bu sene zor geçiyor. Her yerde kar var, böyle giderse haziranda da kışı yaşayacağız. Geçen gün yağmur yağdı, bir anda kara çevirdi, sonra güneş açtı."

        Artan, hayvanları arazide otlattıktan sonra akşamları da köye götürdüklerini anlattı.

        Yıllardır çobanlık yaptığını ve bu yıl zorlu iklim koşullarında çalıştığını ifade eden Artan, "Geçen sene bu zamanlar çok sıcaktı, kar erimişti. Şimdi her yerde kar var, sanki ocak ayının ortasındayız. Bu arazide gözümüzün gördüğü her yerde ayak izimiz var." dedi.

        Alişan Artan ise 10 gündür hayvanları araziye çıkardıklarını ve bölgede kış koşullarının halen hüküm sürdüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

