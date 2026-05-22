Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da Kurban Bayramı için trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı

        Ağrı'da Kurban Bayramı için trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı

        Ağrı'da Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 22:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da Kurban Bayramı için trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı

        Ağrı’da Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı.

        Vali Önder Bozkurt, bayram tatili dolayısıyla Ağrı-Erzurum kara yolundaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

        Denetimler kapsamında durdurulan araç sürücülerinin bayramını tebrik eden Bozkurt, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Bozkurt, burada gazetecilere, bayram tatili süresince trafik ve asayiş tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

        Trafik güvenliği için personel ve ekip sayılarında artışa gittiklerini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

        "1300'e yakın emniyet görevlimiz, 1500'den fazla jandarma personelimiz ile 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince müteyakkız olacağız. Sadece emniyet ve jandarmamız değil, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı her an ulaşabileceği şekilde AFAD'ımız, 112 ve UMKE ekiplerimiz, belediye başkanlıklarının ekipleri, İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekiplerimiz de bayram süresince hazırlıklarını yaptılar. Bütün kurumlarımız iş birliği halinde çalışmalarını yürütmektedir."

        Bozkurt, bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi ve vatandaşların sevdiklerine kavuşması için tüm tedbirleri aldıklarını anlattı.

        Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere herkesin bayramını tebrik eden Bozkurt, "Trafik tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda yapmış olduğumuz uygulamaları bu bayramda da hayata geçireceğiz. Özellikle trafik kazalarının meydana gelmiş olduğu riskli alanlar, kör nokta veya kara nokta olarak tabir edilen alanlarda trafik ekiplerimiz teyakkuzda bulunacaklar ve bu noktada yol kontrol ve denetimlerimizi artıracağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da 1 tonluk "Barbaros" 450 bin liradan satışa çıktı
        Ağrı'da 1 tonluk "Barbaros" 450 bin liradan satışa çıktı
        Ağrı'da küçükbaş hayvan sürülerinin karlı dağlarda beslenme yolculuğu
        Ağrı'da küçükbaş hayvan sürülerinin karlı dağlarda beslenme yolculuğu
        Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında aileler en iyi yemeği yapmak için...
        Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında aileler en iyi yemeği yapmak için...
        Patnos Belediye Başkanı Taşkın'dan aquapark müjdesi
        Patnos Belediye Başkanı Taşkın'dan aquapark müjdesi
        Ağrı'da gün batımı görsel şölen sundu
        Ağrı'da gün batımı görsel şölen sundu
        Ağrı'da Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alan turistleri...
        Ağrı'da Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alan turistleri...