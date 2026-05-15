Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere fidan desteği

        Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere fidan desteği

        Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 50 bin armut, kiraz ve elma fidanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 13:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere fidan desteği

        Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 50 bin armut, kiraz ve elma fidanı verildi.


        Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresince yüzde 75 hibeyle "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

        Bu kapsamda kentte meyve üretiminin artırılması amacıyla il genelinde 2 bin 500 çiftçiye 50 bin armut, kiraz ve elma fidanı dağıtıldı.

        Vali Önder Bozkurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Ozanlar köyündeki meyve fidanı dağıtım programına katıldı, özel gereksinimli öğrenciler ve çiftçilerle fidanları toprakla buluşturdu.

        Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Çiftçilere verilen 50 bin fidanla kentte meyvecilik üretiminin yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Amacımız Ağrı Zirai Kalkınma Faaliyet Planı çerçevesinde belirlemiş olduğumuz hedefler kapsamında meyve ve sebze üretimini artırmak, tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmektir​​​​​​​. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere 'güçlü Türkiye, güçlü tarımdan geçer.' Hükümetimiz tarıma çok önem vermektedir, tarım sektörünü stratejik bir alan olarak belirlemiştir."

        Bozkurt, kentin tarım ve hayvancılık potansiyelini öne çıkaran birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi

        Benzer Haberler

        Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliklerinde Ağrılı öğrenciler üret...
        Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliklerinde Ağrılı öğrenciler üret...
        Hayvancılığın merkezlerinden Ağrı'da batı illerine kurbanlık sevkiyatı sürü...
        Hayvancılığın merkezlerinden Ağrı'da batı illerine kurbanlık sevkiyatı sürü...
        Ağrı'da kurban pazarı hareketlendi, sevkiyatlar arttı
        Ağrı'da kurban pazarı hareketlendi, sevkiyatlar arttı
        Bir çocuk gelinin sessiz çığlığı: Gazeteci-yazar Hüseyin Arslan'ın "Doğunun...
        Bir çocuk gelinin sessiz çığlığı: Gazeteci-yazar Hüseyin Arslan'ın "Doğunun...
        Patnos'ta çevreyi kirletenlere geçit yok
        Patnos'ta çevreyi kirletenlere geçit yok
        Ağrı'da "Sınır Güvenliği Toplantısı" yapıldı
        Ağrı'da "Sınır Güvenliği Toplantısı" yapıldı