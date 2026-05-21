        Ağrı'da Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alan turistleri ağırlıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alan, havaların ısınmaya başlamasıyla yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 1959 yılında Harita Genel Komutanlığı'nda bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğrafları üzerinde çalışma yaparken, Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti.

        Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bilim insanlarının Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğu konusunda üzerinde uzlaşamadığı bölge, asırlardır gizemini korumaya devam ediyor.

        Ziyaretçilerin ilgisini çeken alan, havaların ısınmaya başlamasıyla ABD, Avustralya ve Avrupa ülkelerinden bir grup turisti ağırladı.

        - "Burası bütün dünyada ilgi toplayan bir yer"

        ABD'li araştırmacı Andrew Jones, AA muhabirine, Nuh'un Gemisi'nin İncil'de de geçtiği için Hristiyanlar için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

        İnsanların yüzyıllardır Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğunu merak ettiğini belirten Jones, şöyle konuştu:

        "Grubumuzda Avustralyalı, İsviçreli, Amerikalı kişiler var. Burası bütün dünyada ilgi toplayan bir yer. Genelde benim gruplarımda İngilizler de olabiliyor. Benim grubumda olmayan ve burayla ilgilenen kişilere ücretsiz anlatılarda bulunuyorum."

        ABD'li Paul Woznıak da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda bulunmaktan dolayı heyecanlandığını dile getirdi.

        Avustralyalı Frida Hristofski ise daha önce de Orta Doğu'da başka turlara katıldığını belirterek, "Buraya tur düzenlendiğini öğrenince katılım sağladım. Benim için önemli çünkü aslında burası benim kökenimi anlatıyor, ben de insanoğlunun kökeninin olduğu yeri görmeye geldim." dedi.

        Avustralyalı Simon Tasievski de "Nihayetinde hepimiz Adem'in torunlarıyız ve onu takiben de Nuh'un torunlarıyız. Dolayısıyla burada olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

