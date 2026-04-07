        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da üretimin artırılması amacıyla çiftçilere 44 ton yonca tohumu verildi

        Tarım ve hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da üretimin artırılması için çiftçilere yüzde 70 hibe desteğiyle 44 ton yonca tohumu dağıtıldı.

        Giriş: 07.04.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Ağrı Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeli yonca tohumu dağıtımı için Çiftçi Eğitim Merkezi'nde program düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa katılan Vali Önder Bozkurt, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ve beraberindekiler, 440 çiftçiye 44 ton yonca tohumu dağıttı.

        Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, DAP'ın 2013'ten bu yana Ağrı'da 88 projeye 842 milyon lira hibe desteği sağladığını söyledi.

        Ağrı'nın önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "İlimizin 11 milyon dekarlık yüz ölçümünün 8,8 milyon dekarı tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarım ve hayvancılıkla ilgili yapmış olduğu konuşmalar ve açılışını yapmış olduğu yatırımlarda her zaman vurguladığı gibi ufacık bir alan olsa bile ekeceğiz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu zaman diliminde gıda arzı ve güvenliği çok önemlidir."

        DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Güray ise dağıtımı yapılan 44 ton tohumla 8 bin 800 dekar alanda yonca ekimi yapılmasını hedeflediklerini anlattı.

        Bu projeyle tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, yonca üretimiyle hayvancılıkta girdi maliyetinin azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayan Güray, "Aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlanması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması da temel hedeflerimiz arasındadır." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da programda konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Başkonsolosluğu önünde silah sesleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye'den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay'ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
