        Ağrı Haberleri Ağrı'daki yurdun öğrencilerin sıktığı biber gazı kaynaklı koku nedeniyle tahliye edildiği bildirildi

        Ağrı'da öğrenci yurdunun, iki öğrencinin koridora biber gazı sıkması nedeniyle koku oluştuğu için tahliye edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 23:20 Güncelleme:
        Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı C Blok'ta koku nedeniyle binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı, AFAD ve doğal gaz bakım-onarım ekiplerince yapılan incelemede gaz kaçağına rastlanmadığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kamera kayıtları sonucunda, olayın iki öğrencinin kendilerine ait biber gazını merak sebebiyle koridora sıkmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kokudan etkilenen astım hastası öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, durumlarının iyi olduğu anlaşılarak gece yarısı yurda dönüşleri sağlanmıştır. Herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı yurt binasında normal işleyiş devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

