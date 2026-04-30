Ağrı'daki yurdun öğrencilerin sıktığı biber gazı kaynaklı koku nedeniyle tahliye edildiği bildirildi

Ağrı'da öğrenci yurdunun, iki öğrencinin koridora biber gazı sıkması nedeniyle koku oluştuğu için tahliye edildiği bildirildi.



Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı C Blok'ta koku nedeniyle binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı, AFAD ve doğal gaz bakım-onarım ekiplerince yapılan incelemede gaz kaçağına rastlanmadığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kamera kayıtları sonucunda, olayın iki öğrencinin kendilerine ait biber gazını merak sebebiyle koridora sıkmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kokudan etkilenen astım hastası öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, durumlarının iyi olduğu anlaşılarak gece yarısı yurda dönüşleri sağlanmıştır. Herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı yurt binasında normal işleyiş devam etmektedir."

