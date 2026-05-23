Ağrı'nın 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası'nda bahar ve kış bir arada

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yer alan 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası, bahar ve kışın renklerini bir arada sunuyor.



Taşlıçay'ın yüksek kesimlerini kaplayan kar, baharın sonlarında erimeye başladı.



Yaz boyunca binlerce küçükbaş hayvan sürülerine ve göçerlere ev sahipliği yapan 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası'nda mayıs ayının sonlarında da beyaz örtü hakim.



Zengin su kaynaklarına sahip yaylada, karların erimeye başlamasıyla bazı bölgelerde göletler oluştu.



Dağların eteklerinde kar örtüsü bulunan bölge, bir yanda baharın yeşil renkleriyle kartpostallık görüntüler sunuyor.



Bir yanı kış, bir yanı bahar olan Sinek Yaylası, dronla görüntülendi.



