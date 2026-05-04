Görevine başlayan Ağrı İl Müftüsü İlhan, TDV'ye vekaletle kurban bağışında bulundu

Ağrı İl Müftülüğüne atanan İhsan İlhan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekaletle kurban bağışında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" kapsamında İskenderun İlçe Müftüsü iken Ağrı İl Müftülüğüne atanan Dr. İhsan İlhan, görevine başladı. İl Müftüsü İlhan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü 2026 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında, TDV'ye vekaletle kurban bağışında bulundu. Ağrı'da yürütülen din hizmetlerini daha ileriye taşımak için gayret göstereceklerini belirten İlhan, "Tüm personelle birlikte vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunma çabasında olacağız." dedi.

