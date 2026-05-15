Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Hayvancılığın merkezlerinden Ağrı'da batı illerine kurbanlık sevkiyatı sürüyor

        Hayvancılığın merkezlerinden Ağrı'da batı illerine kurbanlık sevkiyatı sürüyor

        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, batı illerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 09:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayvancılığın merkezlerinden Ağrı'da batı illerine kurbanlık sevkiyatı sürüyor

        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, batı illerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor.

        Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan ve ekonomisi büyük oranda tarım ile hayvancılığa dayanan Ağrı'da, hayvan borsasında Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik artıyor.

        Kentteki çiftçiler, bu sene de bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan kontrollerin ardından tırlar ve kamyonlara yükleyip Türkiye'nin batı illerine götürüyor.

        İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerde satışa sunulan kurbanlıklar, kentin ekonomisine de katkı sunuyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, batı illeri başta olmak üzere ülkenin birçok yerine kurban sevkiyatlarının devam ettiğini söyledi.

        Büyükbaşta 4 bin 300, küçükbaşta ise 4 bin 500 civarı hayvan sevki yaptıklarını ve bayram sonuna kadar bu sayıların daha da artacağını işaret eden Hüseyinoğlu, şöyle devam etti:

        "Özellikle hayvan sevkleriyle ilgili vatandaşlarımızı aylar öncesinden bilgilendiriyoruz. Bir hayvanı il dışına sevk etmeniz için şap aşısıyla aşılanmış ve aşının üzerinden 21 gün geçmiş olması gerekiyor. Hem hayvanın küpesinin kayıt altına alınması hem de aşının tam olması gerekiyor. Bundan dolayı aylar öncesinden işe başlayan veteriner hekim arkadaşlar, hayvanların hem kayıt güncelleme işlemlerini hem de aşılama işlemlerini yapıyor, sevk esnasında da hayvanın sağlıklı olup olmadığını kontrol ediyor."

        - Hayvan sevkleri şehre çok ciddi ekonomik girdi sağlıyor

        Hüseyinoğlu, Kurban Bayramı süresince batı illerine yapılan hayvan sevklerinin yetiştiriciler için çok önemli bir süreç olduğunu, şehre çok ciddi bir ekonomik girdi sağladığını anlattı.

        Hayvanlar sevk edilirken çeşitli işlemlerin yapıldığına dikkati çeken Hüseyinoğlu, "Küpesi ve aşısı uygun olan hayvanlar için hayvan sahibince veteriner sağlık raporu düzenleniyor. Yetiştiricilerimiz, veteriner sağlık raporu ile gidecekleri illerde kurbanlıklarını satıyor. Geçen yıl 4 bin 600 büyükbaş ile 12 bin civarı küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı öncesi kurbanlık olarak sevki yapılmış." diye konuştu.

        Kentin 1 milyon 607 bin küçükbaş, 317 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu aktaran Hüseyinoğlu, hayvancılığın gelişmesine yönelik bakanlığın desteklerde bulunduğunu anlattı.

        Vatandaşların kurban alırken dikkatli olması gerektiğini bildiren Hüseyinoğlu, "Bakanlığımızın 'tarım cebimde' uygulaması var. Tarım cebimde uygulamamızın hayvansal üretim bölümünde küpe sorgulama kısmı var. Orada hayvanların küpesini okutarak nereden geldiğini, aşılarını, yaşını kontrol edebilirler." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı

        Benzer Haberler

        Ağrı'da kurban pazarı hareketlendi, sevkiyatlar arttı
        Ağrı'da kurban pazarı hareketlendi, sevkiyatlar arttı
        Bir çocuk gelinin sessiz çığlığı: Gazeteci-yazar Hüseyin Arslan'ın "Doğunun...
        Bir çocuk gelinin sessiz çığlığı: Gazeteci-yazar Hüseyin Arslan'ın "Doğunun...
        Patnos'ta çevreyi kirletenlere geçit yok
        Patnos'ta çevreyi kirletenlere geçit yok
        Ağrı'da "Sınır Güvenliği Toplantısı" yapıldı
        Ağrı'da "Sınır Güvenliği Toplantısı" yapıldı
        Diyadin'de besicilik geçim kapısı oldu
        Diyadin'de besicilik geçim kapısı oldu
        Köydeki çocuklar meslekleri uygulamalı etkinliklerle tanıdı
        Köydeki çocuklar meslekleri uygulamalı etkinliklerle tanıdı