        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ticaret Bakanı Bolat, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail-ABD ve İran savaşının yansımasıyla ilgili olarak, "Bu Körfez Savaşı gösterdi ki doğu ile batı arasındaki ticaret, artık büyük ölçüde Orta Koridor'dan geçecek. Tabii ki denizden Ümit Burnu ve Kızıldeniz var ama Orta Koridor daha da güçlenecek ve bu konuda da yıllardır, 10 yıllardır Türkiye'nin en önemli doğuya ve Asya'ya, İran'a açılan kapımız olan Gürbulak, Doğubayazıt, Ağrı, bundan çok istifade edecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Bazı programları dolayısıyla Ağrı'ya gelen Bolat, valilik ziyaretinde Vali Önder Bozkurt ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bolat, kentin ticari ve ekonomik gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Vali Bozkurt'tan bilgi aldı.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve partililerle bir araya geldi.

        Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası'nı da (ATSO) ziyaret eden Bolat, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan tarafından karşılandı. Bolat, Vali Bozkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletvekili Kilerci ve beraberindekilerle "Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu"nun açılışını yaptı.

        - "Zengezur Koridoru'nun da açılışına az bir süre kaldı"

        Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli ulaştırma koridorlarının başında gelen "Orta Koridor"un Ağrı'dan geçtiğini söyledi.

        İsrail-ABD ve İran arasında yaşanan savaşın iki aya yaklaştığını anımsatan Bolat, şöyle konuştu:

        "Bu Körfez Savaşı gösterdi ki doğu ile batı arasındaki ticaret artık büyük ölçüde Orta Koridor'dan geçecek. Tabii ki denizden Ümit Burnu ve Kızıldeniz var ama Orta Koridor daha da güçlenecek ve bu konuda da yıllardır, 10 yıllardır Türkiye'nin en önemli doğuya ve Asya'ya, İran'a açılan kapımız olan Gürbulak, Doğubayazıt, Ağrı, bundan çok istifade edecek. Ülkemiz, Anadolu'muz genel anlamda çok istifade edecek. Zengezur Koridoru'nun da açılışına az bir süre kaldı. Onun da açılmasıyla beraber bu gelişme daha da hızlanacak."

        Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Gürbulak Sınır Kapısı'nın iki katına büyütülmesi ve modernleştirilmesi için bir yatırımı devreye soktuklarını anlattı.

        Türkiye'nin en modern gümrük kapısını hizmete açacaklarını ifade eden Bolat, şöyle devam etti:

        "Gümrük kapımız, sadece bir inşaat değil, içindeki cihazlar, ekipmanlar, otomasyonlu sistemler, sosyal tesisleriyle adeta bir yaşam merkezi konumunda. Birçok ülkelerin ticaret bakanları, gümrük bakanları geldiğinde de onları alıp gezdireceğimiz ve onların gözlemleyeceği bir kapı hüviyetinde. Kapılar niçin açılır, ticareti kolaylaştırmak, hızlandırmak, güvenli hale getirmek ve toplum sağlığını korumak için açılır. Bu amaçla bu yatırım yapıldı."

        - Gürbulak Gümrük Kapısı büyütüldü

        Bolat, Gürbulak Sınır Kapısı'nın 180 dönümden 320 dönüme yükseltilerek yaklaşık iki katı büyütüldüğünü dile getirerek, "Ümit ederiz ki komşumuz İran'da da bu İsrail'in ABD'nin saldırısıyla başlayan savaş yakında bir barışla sona erer ve İran tarafı da ekonomisini daha çok geliştirme noktasında petrol ve doğal gaz gelirleri arttıkça onun da ticareti artacaktır. Böylece sadece İran'a değil, Orta Asya, Türk Cumhuriyetlerine, Ön Asya ülkelerine, ta Çin'e kadar, Büyük Okyanus'a kadar bu kapı uzanacak." diye konuştu.

        Kapının, Ağrı'nın üretim kapasitesinin ve yatırımlarının artmasına da vesile olacağını söyleyen Bolat, hükümet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 yıllık güçlü, istikrarlı yönetimi, liderliği altında Türkiye'nin her tarafına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, ulaştırma yatırımlarına 300 milyar dolar, enerji yatırımlarına 200 milyar dolar ve haberleşme yatırımlarına 50 milyar dolar yatırım yapıldığını anlattı.

        Ağrı'ya 85 milyar Türk lirası kamu yatırımları yapıldığını bildiren Bolat, şunları kaydetti:

        "Ağrı yaklaşık 50 milyon dolar ihracatı olan bir şehrimiz ve yaklaşık 149 milyon dolar ithalatı var. Bu anlamda transit ticaret Ağrı için önemli. Geçen yıl esnafa 700 milyon liralık esnaf kredisi dağıttık. Bu yüzde 50 faiz sübvansiyonu olan geçen yıl yüzde 25 faiz oranıyla verilen önemli bir destekti. Bu yıl da bunu inşallah aşacağız. İnşallah pazartesiden itibaren Ağrılı esnaflarımız için 100 milyon lira da kredi finans desteğini bu defa yüzde 20 kredi maliyetiyle çok düşük bir maliyetle göndermiş olacağız. Sınır ticareti noktasında Türkiye'nin yıllık bazda 75 milyon dolarlık belirlediği bir sınır ticaret rakamı var. Bunun yarısını Ağrı'ya veriyoruz, 37,5 milyon dolarlık bir ticaret hacmi. Bunu ilgili bakanlıklarla, bakan arkadaşlarımızla da yine görüşeceğiz. Bu çerçevede tüccarların bundan istifade etmesini tavsiye ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Katili hakim karşısında!
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Perde arkasını anlattı
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Bekarlığa veda etti
        Meydan okuyor
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ticaret Bakanı Bolat: "Ağrı'ya 23 yılda 85 milyar liralık yatırım yapıldı"
        Ağrı'da hastanede yangın paniği
        Patnos RAM'da ağaçlandırma çalışması
        Patnos'ta "Gelenek ve Modernlik" temalı bilim kafe buluşması
        Ağrı Valisi Önder Bozkurt deprem bölgesinde
        Patnos'ta deprem sonrası inceleme
