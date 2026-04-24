TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ağrı'da Gürbulak Sınır Kapısı'nın açılış töreninde konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Bakanlığımızın olumlu yaklaşımı ve hükümetimizin de onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını 'yap-işlet-devret' modeliyle modernize etmeye başladık. 14 kara gümrük kapımızı, en ileri teknoloji kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi İran'a ve Asya'ya daha güçlü şekilde bağlayacak olan bu topraklarda daha fazla refah ve zenginlik getirecek çok önemli bir adım attıklarını söyledi.



İş dünyası adına gururlu ve mutlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da aralarında bulunduğunu, ticaretin ve ekonominin içinden gelen böyle kıymetli bakanları olduğu için kendisiyle gurur duyduklarını dile getirdi.





"Sağ olsun, ilk günden itibaren bakanlık görevini aldıktan sonra müthiş bir tempoyla çalışıyorlar." diyen Hisarcıklıoğlu, "Bir gün yurt dışında, bir gün yurt içinde Ankara'da müthiş bir çalışma performansı gösteriyor. İstişareye büyük önem veriyor, sıkıntılarımızı dinliyor ve bizimle birlikte çözüm arıyor. Her zaman yanımızda duran, böyle güzel icraatların gerçekleşmesine liderlik eden Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Hisarcıklıoğlu, ticaret varsa paranın, para varsa da zenginliğin olacağını belirterek, şöyle devam etti:



"İşte biz bu vizyonla hareket ettik. Ticaretin rotasını bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik. Gürbulak Sınır Kapısı ile bu hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atıyoruz. Son dönemde yaşadığımız küresel gelişmeler, ulaştırma ve lojistiğin ne kadar stratejik bir alan olduğunu hepimize göstermiştir. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkan belirsizlikler, küresel ticaretin ana arterlerinde önemli kırılmalara yol açmıştır. Deniz taşımacılığında ciddi aksamalara da neden olmuştur. Bu durum, küresel ticarette yeni rota arayışını hızlandırmış, alternatif güzergahların önemini gündeme çıkarmıştır.



Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla Asya-Avrupa koridorunun tam ortasında güvenli, hızlı ve rekabetçi lojistik sektörüyle küresel ticaretin yeni omurgalarından biri haline gelmiştir. Çin ile Avrupa arasındaki Orta Koridor ile taşıma süresi, geleneksel rotalara göre önemli ölçüde azalmaktadır. Süveyş Kanalı üzerinden Uzak Doğu'dan Londra'ya ortalama 35 gün, Ümit Burnu üzerinden yaklaşık 45 gün süren taşımalar, Orta Koridor üzerinden 18 güne inebilmektedir. Kara gümrük kapıları yatırımlarımız, Orta Koridor'u güçlendirmek, daha cazip hale getirmek ve küresel ticaretin rotasını ülkemize yönlendirmek anlamında stratejik bir adımdır."



- "Devletimiz bu kapılardan 470 milyon dolar daha fazla vergi geliri elde etti"



Küresel ticaret yolunun geçtiği ülkelerin büyük gelir kazandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:



"Ülkenin güvenliğine de olumlu katkılar sağlamaktadır. İşte bu vizyonla hareket ederek Ticaret Bakanlığımızın olumlu yaklaşımı ve hükümetimizin de onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını 'yap-işlet-devret' modeliyle modernize etmeye başladık. 14 kara gümrük kapımızı, en ileri teknoloji kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Bunları yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik.



Kamu bütçesinden tek bir kuruş harcama yaptırmadık. Bütün bunlara oda-borsa camiası olarak tam 750 milyon dolarlık yatırım yaptık. Gürbulak Kapısı'nı modernize etmek için yaklaşık 73 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Yani devlete bu kadar para harcattırmadık. Kapılar daha etkin çalışınca, işlem hacimleri ve buna paralel devletin vergi gelirleri de katlanarak artıyor. Devletimiz bu kapılardan 470 milyon dolar daha fazla vergi geliri elde etti. Demek ki oda-borsa camiası olarak, devletimizin kasasına 1,2 milyar dolardan fazla kazandırmış olduk."



Hisarcıklıoğlu, bu kazanımdan sadece devlet değil, özel sektör ve üyelerin de kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ülkemizden kara yoluyla yapılan ihracatın yüzde 85’i, işte modernize ettiğimiz bu kapılardan geçiyor. Modernize ettiğimiz kapılarda mal taşıyan tırların bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi katlanarak arttı, bundan dolayı da lojistik maliyetleri düştü. İhracatta da rekabetçi olmaya başladık. Özel sektörümüz navlun masrafından tasarruf etti. İhracatta rekorlar işte bu sayede geliyor. Ayrıca ülkemize gelirken Türkiye’nin görünen ilk yüzü olan çağdaş, güvenli ve konforlu tesislerimizle ülkemizin prestijini de yükseltiyoruz. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni aldı.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk defa Türkiye’nin bir projesi dünya çapında örnek gösteriliyor. 'Eğer sınır geçişlerinizi hızlı, güvenli hale getirecekseniz, Türkiye'nin yaptığı gibi yapın.' denildi. Bu tecrübelerimizden istifade ederek İslam Ticaret, Sanayi Odamızda 57 İslam ülkesindeki kara gümrük kapılarını modernize etmek üzere bir ortak şirket kurduk. Böylece küresel piyasalarda da sesimizi duyurmaya başladık. İşte bunları sizlerle mümkün kıldık. Oda-borsalar Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyorlar. Devletine, milletine, aynı zamanda üyesine de kazandırıyor."

