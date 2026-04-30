        Trabzonspor'dan Ağrı'daki köy okulu öğrencilerine forma sürprizi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından Patnos ilçesine bağlı Çakırbey köyündeki ilkokulda, teneffüste Trabzonspor ile ilgili müzik çalınmasına ait görüntüye sosyal medyada denk gelen Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, okulun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.

        Başsavcı Çalış, Trabzonspor Kulübü ile iletişime geçerek Çakırbey İlkokulu 2-A sınıfında eğitim gören 27 öğrenci için forma talebinde bulundu.

        Trabzonspor Kulübünce Başsavcı Çalış'a gönderilen formalar, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve öğretmenlerin katılımıyla öğrencilere hediye edildi.

        - Çocuklar yeni formalarla maç yapıp eğlendi

        Forma sürpriziyle mutluluk yaşayan öğrenciler, Başsavcı Çalış'a teşekkür ederek okulun bahçesinde yeni formalarıyla futbol oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

        Öte yandan Ağrı Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar da okuldaki tüm öğrencilere kitap hediye etti.

        Başsavcı Adem Çalış, AA muhabirine, amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.

        Desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübüne teşekkür eden Çalış, şöyle konuştu:

        "Hocamız sınıfındaki tüm öğrencilerin Trabzonsporlu olduğunu bizlere ifade etti. Biz de Trabzonspor yetkilileriyle görüştük, özellikle başkan yardımcısı Serkan Kılıç'a teşekkür ediyorum. Talep ettiğimiz kadar bize forma göndereceklerini söylediler, bu sınıfımızın Trabzonsporlu olması dolayısıyla sınıftaki öğrenciler için forma gönderdiler. Bunun yanı sıra hakimler, savcılar ve eşleri okuldaki tüm öğrencilere kitap hediye etti."

        Her futbol takımının değerli olduğunu belirten Çalış, kendisinin de Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu, görev yaptığı kentte böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

        - "Yüzlerinden de o mutluluk hissediliyor"

        Çocukların Trabzonsporlu olması dolayısıyla onlara özel bir etkinlik yapmak istediklerini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

        "Çocukları tek renk altında görmek görsel bir şölen oluşturdu. Çocukların mutlu olduğunu hissettim, bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Biz küçükken bizde orijinal takım forması yoktu. Her forma futbola ilgisi olan çocuğu mutlu eder. Bugün Trabzonspor formasını kendilerine hediye ettik, biz de mutlu olduk. İnşallah diğer takımlara da örnek olur, Anadolu'nun her köşesinde, coğrafyasında bu tarz etkinliklerin yapılması çocuklarımızı mutlu eder. Biz burada Trabzonsporluluk ve Trabzonsporlu olmalarının ötesinde bir hediyeyle mutlu etme adına bu faaliyeti gerçekleştirdik. Yüzlerinden de o mutluluk hissediliyor."

        Forma sürpriziyle karşılaşan öğrenciler de hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        Ağrı'da öğrenci yurtları ve pansiyonlarda gıda denetimi sürüyor
        Ağrı'da öğrenci yurtları ve pansiyonlarda gıda denetimi sürüyor
        Düşme sonrası gittiği hastanede nadir görülen ölümcül hastalığa yakalandığı...
        Düşme sonrası gittiği hastanede nadir görülen ölümcül hastalığa yakalandığı...
        Ağrı'da öğrenci ve velilere SİBERAY semineri verildi
        Ağrı'da öğrenci ve velilere SİBERAY semineri verildi
        Ağrı'da tedavi gören prematüre bebek ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi
        Ağrı'da tedavi gören prematüre bebek ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi
        Ağrı'da ambulans uçak bağırsak rahatsızlığı olan bebek için havalandı
        Ağrı'da ambulans uçak bağırsak rahatsızlığı olan bebek için havalandı
        Ağrı'dan "100. Yılda 100 Proje" vizyonu: 2026 eylem planı için 6 öncelik be...
        Ağrı'dan "100. Yılda 100 Proje" vizyonu: 2026 eylem planı için 6 öncelik be...