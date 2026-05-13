Aksaray'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Hasan Samet Gören idaresindeki 35 CHH 529 plakalı hafif ticari araç Aksaray-Konya kara yolu Eğrikuyu Kavşağı'nda Mecit Korkmaz kontrolündeki 68 KE 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.