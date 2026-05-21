Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Recep Taşkale (63) idaresindeki 06 FH 6367 plakalı otomobil ile Niyazi G. (31) yönetimindeki 68 ACS 254 plakalı otomobil, Gökler Kavşağı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibi, kazada otomobil sürücüsü Taşkale'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Niyazi G. ile aynı otomobildeki İbrahim E, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

