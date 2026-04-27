Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



İbrahim T. idaresindeki 68 AAC 941 plakalı otomobil, Sultanhanı-Yeşiltömek köyü yolunda karşı yönden gelen Yusuf G. yönetimindeki 42 BU 481 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nazım G. ve Celal G. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



