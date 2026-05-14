Aksaray'da kesinleşmiş 101 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aksaray'da hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 52 suç kaydı olan ve hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.K'yi (32), düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.