Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Mehmet Acay yönetimindeki 34 CCR 147 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Meryemağıl Yayla Kavşağı'nda, Hasan Ceylan idaresindeki 68 CL 507 plakalı kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Kazada, sürücüler, minibüste bulunan Fevzi ve Delle Acay ile kamyonetteki Mustafa Bozdağ yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



