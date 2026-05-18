        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da temizlik için girdikleri kuyuda ölen 2'si kardeş 3 kişinin cenazesi toprağa verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunda hayatını kaybeden Recep (28) ve Mehmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal'ın (28) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, merkeze bağlı Koçpınar köy meydanına getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

        Kuyuda zehirlenen ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen İsmail Yeşildal da cenaze törenine katıldı.

        - "Her yıl temizliğini yapıyorduk"

        Hastanede tedavisinin ardından köyüne dönen İsmail Yeşildal, gazetecilere, Mehmet Yeşildal'ın kuyudaki dinamoyu kontrol etmek için aşağıya indiğini onun sendelemesi üzerine kendisinin kuyuya girdiğini söyledi.

        Murat ile Recep'in arkasından indiğini ancak haberinin olmadığını belirten Yeşildal, şunları kaydetti:

        "Kuyuya indiğimde Mehmet'i düzelttim ve '112'yi arayın' diye bağırdım. Aşağıya indiğimde Mehmet canlıydı. Diğerlerinin indiğinden haberim yok. Merdiven suya kadar iniyordu, makineyi onunla çıkarması kolay oluyordu. Kuyuyu bahçeyi sulamak için kullanıyorduk. Her yıl temizliğini yapıyorduk. Bu sene böyle bir olay oldu. Bu yıl daha temizlik yapmadık, makinede bir sıkıntı vardı, ona inmiştik. İçerde herhangi bir koku yoktu. 'Oksijen yetersizliğinden bu olay gerçekleşti' dediler. İkinci olarak ben indim, bünye meselesi mi anlamadım niye böyle oldu. Bizi kurtarmaya gelenler yukardan can yeleği attı. Bunları bulanık bir şekilde hatırlıyorum. Suyun derinliği belimize kadar bile gelmiyordu. Yaklaşık 1 metre kadar falan bir su vardı."

        - Olay

        Aksaray'da, merkeze bağlı Koçpınar köyünde dün, elma bahçesindeki kuyuya temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Recep (28) ve Mehmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) kuyudan çıkamayınca yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Recep, Mehmet ve Murat Yeşildal'ı çıkartmıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Recep, Mehmet ve Murat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Sürpriz aşk
