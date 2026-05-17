        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü

        Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti, durumu ağır 1 kişi ise tedavi altına alındı.

        Giriş: 17.05.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        Aksaray'ın Koçpınar köyünde bahçedeki su kuyusunda temizlik yaparken zehirl...
        Şırdan ve mumbar yapıp pazarlarda sattı, şimdi kendi dükkanının patronu old...
        Madımak toplamaya giden kadın, bilinci kapalı halde bulundu
        Aksaray'da yoğun yağış nedeniyle şükür duası yapıldı
        Aksaray'da cezaevinde tatbikat alarmı
        Aksaray'da şiddetli yağmur etkili oldu
