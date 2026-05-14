Aksaray'da trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Hayriye İpek kontrolündeki 68 ABL 301 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 40 AC 068 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, araçlardaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.