Aksaray'da trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.



Hayriye İpek kontrolündeki 68 ABL 301 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 40 AC 068 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi'nde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada, araçlardaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

