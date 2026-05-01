Artan yağışlar Tuz Gölü'ndeki canlıların yaşam alanlarını genişletti

        ZEKERİYA KARADAVUT - Tuz Gölü'nde su dolu alanın son dönemde etkisini artıran yağışlarla büyümesi, binlerce kuşun ve canlının yaşam alanını da genişletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli sulak alanlar arasında yer alıyor.

        Başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan göl, kış ve ilkbaharda aldığı yağışlarla su dolu alan anlamında olumlu tablo oluşturdu.

        Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melayib Bilgin, AA muhabirine, hem bölge hem de ülke açısından bu yıl bol yağışlı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

        Geçen dönemlerde Tuz Gölü için şiddetli kuraklıktan bahsettiklerine dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:

        "Tuz Gölü Havzası, 2025 yılına kıyasla çok daha fazla bir yağış aldı. Bu yağışlı dönem bile istenilen seviyede değil. Tuz Gölü ve çevresi, 2025 yılında 100 birim yağıştan 10-20 seviyelerinde yağış almıştı. Bu yıl ise bu oran 40-50 seviyelerine çıktı. Kuraklığın azaldığını söyleyebilmemiz için daha fazla yağışlı dönem geçirmemiz gerekiyor. Tuz Gölü'nün 130 bin futbol sahası büyüklüğünden 13 bin futbol sahasına kadar daraldığını biliyoruz. Bu yağışlar, olumlu olsa da yeterli seviyede değil."

        - "Tuz Gölü'nde bu yıl daha çok yavru flamingo göreceğiz"

        Bilgin, Türkiye'de Konya Ovası'nın içinde yer alan Tuz Gölü'nün en az yağış alan bölgelerden olduğunu söyledi.

        Tuz Gölü'ndeki kuraklığın göl ve canlılar için çok büyük tehlike yarattığına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

        "Bu yılki yağışla, flamingolar başta olmak üzere binlerce kuşun ve canlının Tuz Gölü'ndeki yaşam alanlarını genişletti. Eskiden kurak olan yerler şimdi suyla dolunca canlıların yaşam alanları çoğaldı. Daha önceki yıllarda kuraklıktan dolayı flamingoların ve yavrularının öldüğüne şahitlik ettik. Bu yağışlarla birlikte bu yıl böyle bir durum olmayacak ve sayıları daha da artacak. Tuz Gölü'nde bu yıl daha çok yavru flamingo göreceğiz."

        Bilgin, özellikle insan kaynaklı kaçak su kullanımının engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Tuz Gölü ve çevresinde yetiştirilen bitkilerin genellikle su isteyen türler olduğuna işaret eden Bilgin, "Çiftçilerimizin su isteyen bitkiler yerine daha az su tüketen ürünlere yönelmesi ve kesinlikle damlama sistemi kullanması gerekiyor. Bu gibi tedbirlerle su kullanımını azaltmamız gerekiyor yoksa yağışlarımız ne kadar çok olursa olsun bilinçsiz su kullanımıyla kuraklıkla mücadele edemeyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

