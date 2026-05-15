"Hayat Okumakla Güzel" diyerek yola çıkan fizik profesörü 17 kütüphane kurdu

        ZEKERİYA KARADAVUT - HACI ÖZKAN - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, "Hayat Okumakla Güzel" projesi kapsamında kurduğu kütüphaneler aracılığıyla köylerdeki çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor.

        Giriş: 15.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ZEKERİYA KARADAVUT - HACI ÖZKAN - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, "Hayat Okumakla Güzel" projesi kapsamında kurduğu kütüphaneler aracılığıyla köylerdeki çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor.


        Yılmaz, 10 yıl önce başlattığı "Hayat Okumakla Güzel" projesiyle köy okullarına fen laboratuvarı, kütüphane ve müzik sınıfı kurarak öğrencilerin hem bilimsel hem de sanatsal yönlerinin gelişmesine katkı sunuyor.

        Öğrencileriyle hazırladıkları projelerle tek tek köy okullarını gezen Yılmaz, düzenlediği etkinliklerle dezavantajlı öğrencilere yol göstererek onları bilime ve sanata yönlendiriyor.

        Arkadaşlarından, çeşitli derneklerden ve düzenlediği kampanyalar aracılığıyla topladığı kitapları, laboratuvar malzemelerini ve müzik aletlerini köy okullarında imkanı az olan öğrencilerle buluşturan Yılmaz, yeni bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak istiyor.

        - Deprem bölgesindeki okullarda da kütüphane oluşturuldu

        Yılmaz, AA muhabirine, projenin amacının kitap okuma kültürünü köylerdeki çocuklara taşımak olduğunu söyledi.


        Bunun için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Projenin 10. yılında 17. kütüphanemizi çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 50 bin kitaba ulaştık. Projeyle sadece Aksaray'ın köylerine değil, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adıyaman'daki okullarda da kütüphaneler kurduk. Projemiz eğitim fakültemizin topluma hizmet uygulaması dersi kapsamında yürütülüyor. İkinci sınıf öğrencilerimiz hem bir yandan topluma katkı hem de mesleki aidiyeti güçlendirmek açısından bu projenin içerisinde yer alıyor. Bir dönem boyunca biriktirilen kitaplar, kütüphanelerin oluşmasına katkı sağlıyor."

        Yılmaz, kütüphanelere temel eserler başta olmak üzere bilime yön veren isimlerin hayatı, TÜBİTAK eserleri gibi birçok farklı alandan kitaplar koyduklarını belirterek, "Projemizde sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda kitapseverlerin ve akademisyenlerin katkısı çok büyük. Projemizi duyup köy okullarına kitap desteği verenlere teşekkür ediyorum. Okullarımızda okuma kültürünü geliştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerileri gelişsin diye bu köy okullarına kütüphane projesini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Başaran Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Merve Sarıçoban ise projeden haberdar olunca Süleyman Yılmaz ile irtibata geçtiklerini dile getirdi.


        Köy okuluna kütüphane kazandırılması taleplerinin olumlu karşılandığını vurgulayan Sarıçoban, "Hocamız, öğrencileri sağ olsun kısa zamanda proje kapsamında bize 3 bin 500 kitap desteği sağladı. Üniversite öğrencilerinin de desteğiyle atıl kütüphanemiz, yeni ve modern bir hale dönüştürüldü." dedi.


        Başaran Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sevim Sümeyye Canlı da kütüphane sayesinde okuma alışkanlığı kazanacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

