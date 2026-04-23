23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.



Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin yaptı.



Gültekin, 23 Nisan’ın milli egemenliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, çocukların geleceğin teminatı olduğu ifade edildi.



Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Törene Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



