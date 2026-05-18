AFAD'dan Amasya için sel ve taşkın uyarısı

Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle AFAD tarafından sel ve taşkın uyarısı yapıldı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların ardından bu geceden itibaren Yeşilırmak ve yan kollarında sel ve taşkın riski bulunduğu belirtilerek vatandaşlardan dere yataklarından uzak durmaları istendi.



Öte yandan kentte DSİ, İl Özel İdaresi, Valilik, AFAD ve belediye ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçtiği bildirildi







