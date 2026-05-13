        Amasya Haberleri Amasya Üniversitesi 3D yazıcılarla 7 milyon liralık kamu tasarrufu sağladı

        Amasya Üniversitesi, 4 aktif 3D yazıcıyla ihtiyaç duyduğu malzemeleri üreterek 7 milyon liralık kamu tasarrufu sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Amasya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında kurulan 3D Teknoloji Atölyesi, 2 yılda ulaştığı üretim kapasitesi ve sağladığı tasarrufla dikkati çekiyor.

        Daire başkanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren atölye, üniversitenin birçok teknik ihtiyacını kampüs içinde karşılayarak kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sunuyor.

        3D Teknoloji Atölyesi'nde, 4 aktif 3D yazıcıyla bugüne kadar 57 farklı ürün grubunda toplam 16 bin 500 adet üretim gerçekleştirildi.

        Atölyede çeşitli mekanizmalardan medikal eğitim modelleri parçaları, güvenlik uyarı ekipmanlarından robotik proje parçalarına kadar geniş bir yelpazede üretim yapılıyor.

        3D Atölyesi'ni ziyaret eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 4 adet 3D yazıcıyla yaklaşık 57 ürün grubunda 16 bin 500 civarında ürün ürettiklerini söyledi.

        Üretim kapasitelerini artıracaklarını ifade eden Turabi, "Bu ürünler başta Yapı İşleri Daire Başkanlığımızın kendi ihtiyaçlarını temine yönelik olsa da aynı zamanda akademik birimlerimizin de dersler esnasında, laboratuvarlar ve projeler çerçevesindeki ürünleri de çalışmaktadır. Bu 16 bin 500 ürün yaklaşık üniversitemize 7 milyon Türk lirası tasarruf da sağlamıştır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

