Amasya Üniversitesinin Merzifon merkez yerleşkesine "Turuncu bayrak" ödülü

AmasyaÜniversitesi, Merzifon merkez yerleşkesi için mekanda erişilebilirlik ödülü olan "Turuncu bayrak” almaya hak kazandı.



Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Amasya Üniversitesi Merzifon merkez yerleşkesi mekanda erişim kategorisinde turuncu bayrağa değer bulundu.



Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, söz konusu ödülün erişilebilir, kapsayıcı ve öğrenci odaklı bir yükseköğretim ortamı oluşturma yönündeki çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.



Üniversitenin bu doğrultudaki çalışmalarının devam edeceğini aktaran Turabi, "Tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Engelsiz ve erişilebilir bir kampüs anlayışını güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

