Amasya Valisi Bakan, Hamamözü'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

–Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



İlçede devam eden yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceleyen Bakan, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.



Vali Bakan, ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.



İncelemelere, Ak Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Kaymakam Ertuğrul Arslan, Belediye Başkanı Cihan Demir de katıldı.

