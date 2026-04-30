Amasya Valisi Bakan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Amasya Valisi Önder Bakan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bakan, mesajında, ülkenin kalkınmasına değer katarak en ön saflarda yer alan, helal rızkının peşinde koşan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Emeğin toplumun en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:



"Kalkınmanın temel taşı olan emek, bizim kültürümüzde her zaman baş tacı edilmiştir. Bu nedenle emeğin değerini bilmek, toplumsal barışın en sağlam teminatıdır. Üretimin ve kalkınmanın en önemli unsuru olan 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ülkemize ve milletimize hizmet eden tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, kendilerine Amasya'mızın ve ülkemizin gelişimi noktasında verdikleri fedakarca hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum."

