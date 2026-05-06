Amasya Ziyaret Göleti yüzde 95 doluluk oranına ulaştı
Amasya'da tarımsal sulamada kullanılan Ziyaret Göleti, son yağışlarla birlikte yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.
Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Sulamaya yönelik kullandığımız göletimiz doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaşmış olup, bölgemizdeki tarımsal faaliyetlerin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sulama hizmetine hazır hale getirilmiştir. Mevsim koşullarının elverdiği en uygun zamanda sulama faaliyetlerimiz başlatılacaktır.” diye konuştu.
