Amasya'da akademisyenlerin hazırladığı çizgi roman öğrencilere hediye edildi

Amasya Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı "Hicabi zaman yolculuğu" isimli çizgi roman ortaokul öğrencilerine hediye edildi.



Ziyaret İlk ve Ortaokulu Çok Amaçlı Salon'da kitabın lansmanı yapıldı. Programa Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Ziyaret Belde Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan lansman sonrası öğrencilere çizgi romanlar hediye edildi.



Çizgi romanda, Hicabi Abdülbaki Efendi (Gül Baba) konu ediliyor. 17. yüzyıl ortalarında Kırım'ın Bahçesaray kentinde doğan ve Amasya'nın Ziyaret kasabasında yaşayan mutasavvıfın, 10 yaşlarındaki Hicabi karakteri üzerinden Amasya'da zaman yolculuğuna çıkışı anlatılıyor. Eserde ayrıca Amasya'nın kültürel değerleri, Mihri Hatun ile tanışması ve II. Bayezid ile yaşadıkları yer alıyor.



Çizgi romanların öğrencilere hediye edilmesinin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Turabi, şunları dile getirdi:



"Hicabi'nin maceraları isimli serimize başladık. Bunun biri, iki, üçü olacak. Aynı zamanda bu çizgi roman olarak kalmayacak. Çizgi film ve oyun olarak da geliştireceğiz. Neden Hicabi, Çünkü Amasya Ziyaret beldesinde Hicabi baba hem alimdir, müderristir 11 kitabı olan hem askeri sancağı olan askeri bir komutandır. Aynı zaman da bir maneviyat ehlidir. Bu bölge ve Amasya'mızı irşat eden en önemli şahıslardan biridir. Bundan dolayı Hicabi dedik. Hicabi ve Hicabi'nin maceraları hepimize hayırlı olsun."



Yedinci sınıf öğrencisi Halime Sultan Kasap ise "Kitabı gördüm, sayfalar çok renkliydi. Kitabı okumaya fırsat bulamadım ama okumak için can atıyorum. Okuyacağım, çok beğendim." dedi.



Altıncı sınıf öğrencisi Hayriye Sena Şahin ise "Çok güzel bir kitaba benziyor. Zaman bulunca okuyacağım. Çok renkli bir kitap." diye konuştu.



Program, hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

