Amasya'da akademisyenlerin hazırladığı çizgi roman öğrencilere hediye edildi

        Amasya Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı "Hicabi zaman yolculuğu" isimli çizgi roman ortaokul öğrencilerine hediye edildi.

        Giriş: 29.04.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Ziyaret İlk ve Ortaokulu Çok Amaçlı Salon'da kitabın lansmanı yapıldı. Programa Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Ziyaret Belde Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan lansman sonrası öğrencilere çizgi romanlar hediye edildi.

        Çizgi romanda, Hicabi Abdülbaki Efendi (Gül Baba) konu ediliyor. 17. yüzyıl ortalarında Kırım'ın Bahçesaray kentinde doğan ve Amasya'nın Ziyaret kasabasında yaşayan mutasavvıfın, 10 yaşlarındaki Hicabi karakteri üzerinden Amasya'da zaman yolculuğuna çıkışı anlatılıyor. Eserde ayrıca Amasya'nın kültürel değerleri, Mihri Hatun ile tanışması ve II. Bayezid ile yaşadıkları yer alıyor.

        Çizgi romanların öğrencilere hediye edilmesinin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Turabi, şunları dile getirdi:

        "Hicabi'nin maceraları isimli serimize başladık. Bunun biri, iki, üçü olacak. Aynı zamanda bu çizgi roman olarak kalmayacak. Çizgi film ve oyun olarak da geliştireceğiz. Neden Hicabi, Çünkü Amasya Ziyaret beldesinde Hicabi baba hem alimdir, müderristir 11 kitabı olan hem askeri sancağı olan askeri bir komutandır. Aynı zaman da bir maneviyat ehlidir. Bu bölge ve Amasya'mızı irşat eden en önemli şahıslardan biridir. Bundan dolayı Hicabi dedik. Hicabi ve Hicabi'nin maceraları hepimize hayırlı olsun."

        Yedinci sınıf öğrencisi Halime Sultan Kasap ise "Kitabı gördüm, sayfalar çok renkliydi. Kitabı okumaya fırsat bulamadım ama okumak için can atıyorum. Okuyacağım, çok beğendim." dedi.

        Altıncı sınıf öğrencisi Hayriye Sena Şahin ise "Çok güzel bir kitaba benziyor. Zaman bulunca okuyacağım. Çok renkli bir kitap." diye konuştu.

        Program, hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Suluova'da "23 Nisan" kapsamında şenlik düzenlendi
        Suluova'da "23 Nisan" kapsamında şenlik düzenlendi
        Amasya Üniversitesinin Merzifon merkez yerleşkesine "Turuncu bayrak" ödülü
        Amasya Üniversitesinin Merzifon merkez yerleşkesine "Turuncu bayrak" ödülü
        Göynücek'te 50 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi
        Göynücek'te 50 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi
        Göynücek ilçesinde Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışması yapılıyor
        Göynücek ilçesinde Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışması yapılıyor
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı