Amasya'da ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Amasya'nınMerzifon ilçesinde ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Rafet K. yönetimindeki 05 DT 129 plakalı motosiklet, Merzifon-İstanbul kara yolu Sarıköy mevkisinde Gürcistan uyruklu Lasha M. idaresindeki TA-444-OS yabancı plakalı ambulansla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

