        Amasya'da cezaevi personelinden köy okuluna destek

        Amasya'da cezaevi personelinden köy okuluna destek

        Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından Çal köyünde bulunan ilkokulda bakım, onarım ve boya çalışmaları gerçekleştirildi.

        Giriş: 23.04.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Yürütülen çalışmalarla okulun fiziki şartları iyileştirilirken, öğrenciler için daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturuldu.

        Kaymakam Büşra Güneş, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, Merzifon Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Osman Can İğci ile cumhuriyet savcıları Erdi Balcı, Hasan Önüt ve Hüseyin Sekü okulu ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaymakamı Güneş, kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen bu tür çalışmaların çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasına önemli katkı sunduğunu belirterek, "Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Anne kaynaklı mutasyon uyarısı: O risk doğumdan önce başlıyor!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Eski eşine göndermede bulundu
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Göynücek devlet hastanesine diyaliz ünitesi kuruluyor
        Amasya Valisi Bakan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Hamamözü'nde 23 Nisan'da başkanlık koltuğuna minik Zehra oturdu
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'in köy ziyaretleri devam ediyor
        Gümüşhacıköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
        Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için hazırlanan proje yüz güldür...
