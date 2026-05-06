Amasya'da dolu yağışı sonrası tarımsal alanlarda hasar tespit çalışması yapıldı
Amasya'da dolu yağışı sonrası İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal alanlarda yaptıkları hasar tespit çalışmalarını tamamladı.
Amasya Merkeze bağlı Yuva, Beldağı, Karaali ve Ezinepazar köyleri ile Taşova ilçesine bağlı Dereli ve Ballıca köylerinde meydana gelen yağışların ardından, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve teknik ekip yerinde incelemelerde bulundu.
Yapılan tespitler sonucunda Arslan yaptığı açıklamada, şuan itibarıyla tarımsal alanlarda herhangi bir zarar veya ziyan tespit edilemediğini belirterek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.
