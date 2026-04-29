        Amasya Haberleri Amasya'da Dünya Aşı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 11:26 Güncelleme:
        İstasyon Köprüsü’nden başlayan yürüyüşe, Amasya Belediye Bandosu marşlarıyla eşlik etti. Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, sağlık personeli ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla aşının önemine dikkati çekti.

        Amasya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Derya Kale, etkinlikte yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğrencileriyle birlikte Dünya Aşı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirtti.

        Kale, aşının önlenebilir hastalıklar açısından büyük önem taşıdığını anlatarak, "Her yaşta bireyin uygun aşılarını yaptırması, toplum bağışıklığının sağlanması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Yürüyüşe katılan 7 yaşındaki Yiğit Şimşek ise "Aşı bizi hastalıklardan korur, mikropları önler. Aşı Haftası için yürüyoruz." dedi.

        Etkinlik, ilkokul öğrencilerinin Yavuz Selim Meydanı'nda aşının önemini anlatan "aşı ve mikrop" temalı oyun gösterisinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor

        Benzer Haberler

        Başhekim Sarıkulak'tan "kene" uyarısı
        Başhekim Sarıkulak'tan "kene" uyarısı
        Amasya'da manav tezgahı alev topuna döndü
        Amasya'da manav tezgahı alev topuna döndü
        Taşova'da hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi
        Taşova'da hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi
        Amasya'da 2 katlı ev ve depo alev alev yandı
        Amasya'da 2 katlı ev ve depo alev alev yandı
        Amasya'da 2 katlı ev ve dopu alev alev yandı
        Amasya'da 2 katlı ev ve dopu alev alev yandı
        Gümüşhacıköy'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        Gümüşhacıköy'de hacı adayları dualarla uğurlandı