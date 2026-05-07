Amasya'da Dünya Çocuk Atletizm Günü şenliği yapıldı

Amasya’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Atletizm Günü kapsamında şenlik düzenlendi.



Bu yıl sentetik sahada 5'incisi düzenlenen ve gün boyu devam eden etkinliğe 4-12 yaş arası 230 çocuk katıldı.





Yapılan şenlikle çocukların sporla tanışmasını ve fiziksel aktiviteye yönelmesini amaçladı. Şenlik boyunca çocuklar halat çekme, koşu, atıcılık, ip atlama ve çeşitli çocuk oyunları gibi birçok etkinlikte hem yarıştı hem de eğlendi.



Amasya Atletizm İl Temsilcisi Umut Kutlu, yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde ve ülkemizde 81 ilde eş zamanlı olarak başladı bu etkinlik. Bu etkinlikteki amacımız atletizmin tanınırlığını arttırmak, çocuklarımıza spor aktiviteleri ile beraber tanıştırmak, onlara sporu tabana yayarak sporu sevdirmek temel amacımız" diye konuştu.

























