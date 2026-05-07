Amasya'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Amasya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.





Amasya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Amasya Üniversitesi işbirliğiyle Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bahçesinde şenlik düzenlendi.



Şenliğe gelenler, halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi geleneksel oyunları oynadı.



Çok sayıda kişinin katıldığı şenlikte, şarkılar seslendirildi ve halaylar çekildi.



Amasya Valisi Önder Bakan, Hıdırellez Şenliği kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Hıdırellez'in baharın coşkusu, umudun yeşermesi ve bereketin müjdesiyle kutlandığını belirten Vali Bakan, "Hıdırellez şenliklerinde üniversitenin kampüsünde arkadaşlarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimizin, kıymetli kardeşlerimizin çok güzel etkinlikleri oldu, eğlenceleri oldu. Baharın gelişini hep birlikte kutladık." diye konuştu.



Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise "Hıdırellez gününde, yani Hızır ile İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu günde, Balkanlar'dan Anadolu’ya, Anadolu'dan Asya'ya bizim bayramımız. Bolluğun, bereketin bayramı. Biz de her geleni Hızır, her geceyi Kadir biliyoruz. Biz de bütün öğrencilerimize, bütün Amasyalılara 'Hızır yoldaşınız olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

