Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Amasya'da kadınlar Emek ve Dayanışma Günü'nde tarlada çapa mesaisinde

        Amasya'da kadınlar Emek ve Dayanışma Günü'nde tarlada çapa mesaisinde

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Doluca köyünde tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü soğan tarlalarında çalışarak geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baharın gelmesiyle tarlalarda yoğun mesaiye başlayan işçiler, günün erken saatlerinde işbaşı yaparak çapalama çalışmalarını sürdürüyor.

        Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai akşam saatlerine kadar devam ederken, tarım emekçileri üretimin en önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

        Tarım işçisi Fatma Çinkaya, AA muhabirine, sabah saat 08.00’de tarlada çalışmaya başladıklarını belirterek, "Emekçi kadınlarımız 1 Mayıs demeden, bayram demeden yaklaşık 6 ay boyunca tarlalardayız. Biz tarlada emek vermezsek soframıza ekmek gelmez." dedi.

        İşçilerden Saniye Arpaguş ise kadınların her zaman güçlü ve vefakar olduklarını vurgulayarak, "Evde çocuğunu büyütür, yaşlısına bakar, tarlada çalışır. Hiçbir zorluktan yılmaz. Eşinin her zaman yanındadır. Bugün 1 Mayıs olmasına rağmen yine tarladayız, işimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

