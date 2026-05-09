Amasya'da kadınlardan oluşan ritim grubu Anneler Günü'ne özel gösteri sundu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kadınlardan oluşan ritim grubu, Anneler Günü’ne özel gösteri sundu.



Merzifon Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Ritimli Nameler Grubu üyelerinin gösterisine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.



Halk oyunları gösterisinin de yer aldığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.



Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Anneler Günü için hazırlanan etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.



Tüm kadınların Anneler Günü’nü kutlayan Kargı, “Toplumumuzun temel taşı olan kıymetli hanımefendilerin düzenlediği bu anlamlı etkinliğin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evimizle bir kez daha gurur duyduk.” dedi.



Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi Sorumlusu Çiğdem Canbul da etkinliklerinde sanatın, emeğin ve kadın dayanışmasının ön plana çıktığını ifade etti.



Vatandaşlar zaman zaman alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti.

