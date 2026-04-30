Amasya'da kayıp kadın sulama kanalında aranıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 5 çocuk annesi, sulama kanalında aranıyor.



Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Emine Aktürk'ten sabah evden ayrılmasından sonra haber alamayan yakınları, Aktürk'ün başörtüsünün evin yakınındaki sulama kanalında olduğunu gördü.



Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kanaldaki su seviyesi düşürülürken, kanala giren dalgıçlar yaklaşık 7 kilometrelik kısmı taradı.



Dron ile de destek verilen arama çalışmaları sürüyor.

