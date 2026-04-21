Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Amasya Haberleri Amasya'da kuzularla annelerinin buluşması renkli görüntüler oluşturdu

        Amasya'da kuzularla annelerinin buluşması renkli görüntüler oluşturdu

        Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde kuzuların anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da kuzularla annelerinin buluşması renkli görüntüler oluşturdu

        Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinde kuzuların anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi.

        Tarım işletmesinde her yıl şubat ayından itibaren nisan ayının sonuna kadar devam eden kuzu doğumlarında işletme çalışanlarını tatlı bir telaş sarıyor.

        Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı işletmede, ağıllar dünyaya yeni gelen hayvanların sesleriyle şenleniyor.

        Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman yemeye alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllarda barındıran yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlamaya götürüyor.

        Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir telaş başlıyor.

        Ağıl kapılarının açılmasıyla yaklaşık bin kuzu, süt emmek için annelerini dakikalar içinde kokusundan buluyor.

        Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşma anı, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

        Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı açıklamada, Amasya TİGEM'de yaklaşık 3 bin 200 koyun ile 5 bin 200 civarında kuzu bulunduğunu söyledi.

        Bazı koyunların ikiz doğurduğunu belirten Bakan, "500 koyunumuzla bin yavrumuzu emiş saatinde bir araya getirdik. Çok güzel görüntüler oluştu. Yavrular etraflarında dönerek annelerini bulmaya çalıştı. Duygusal bir andı gerçekten. Döne döne annelerle yavruların buluşmasını hep birlikte seyrettik." ifadesini kullandı.

        Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, Gökhöyük Tarım İşletme Müdür Vekili Özge Kürkoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
